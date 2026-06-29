Un hombre en estado de ebriedad fue acusado de amenazar y perseguir con un cuchillo a su expareja.

San Cayetano: denunció a su ex, pero agredió a la cabo que lo detenía

Un procedimiento policial por un presunto caso de violencia de género derivó en un violento incidente durante la madrugada de este domingo en el barrio San Cayetano. Un hombre fue detenido por incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento, mientras que una cabo de la Policía resultó agredida cuando la víctima y sus familiares intentaron impedir el traslado del sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 en un domicilio ubicado sobre avenida Pieragnoli al 2900, luego de que el Centro de Monitoreo recibiera un llamado de emergencia de una joven que solicitaba ayuda. Según la denuncia, su expareja había llegado al lugar, la amenazaba de muerte y la perseguía con un cuchillo.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la mujer, quien confirmó que el hombre tenía vigente una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento, medida dispuesta el 24 de abril por el juez Pablo José Pérez con una vigencia de tres meses. Además, los policías constataron que el sospechoso presentaba un evidente estado de ebriedad.

Cuando los uniformados intentaron detenerlo por el incumplimiento de la orden judicial, el hombre opuso resistencia, forcejeó con los efectivos y lanzó golpes de puño y patadas para evitar ser reducido. Finalmente, fue esposado y trasladado hacia el móvil policial.

Sin embargo, cuando el detenido ya era retirado del lugar, la situación se tornó aún más violenta. De acuerdo con el informe policial, la mujer manifestó que no deseaba radicar la denuncia y, junto a familiares que salieron de la vivienda, agredió a la cabo MP con golpes de puño en el rostro y las manos para impedir el procedimiento.

Ante la superioridad numérica y la actitud hostil del grupo, los efectivos decidieron retirarse del lugar con el detenido para resguardar la integridad física del personal y evitar una escalada del conflicto.

La intervención quedó a disposición del juez de turno, Martín Cosmaro, junto a la Oficina Judicial, representada por Florencia Diez, y la funcionaria de Fiscalía Belén Rementería. El hombre permaneció detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales por los delitos que se le imputan.