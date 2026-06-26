Consolidó una carrera sin precedentes en la educación afectiva del Cono Sur. Acaba de denunciar a su expareja por violencia de género.

¿Quién es Cecilia Ce? El perfil de la sexóloga más leída del país

El quiebre del vínculo sentimental de la licenciada Cecilia Ce e Ignacio «Nacho» Levy, dirigente de La Poderosa, atrajo la atención sobre la trayectoria de la profesional, vinculada a la salud mental y sexual en Argentina y una de las más reconocidas a nivel nacional.

Así, la ruptura entre Cecilia Ce y Nacho Levy, visibilizada a través de descargos en primera persona sobre dinámicas de control psicológico y privación del descanso, generó un inmediato fenómeno de acompañamiento masivo que incluyó la consigna «Gracias por hablar».

Nacida bajo el nombre de Cecilia Calvar, la licenciada Cecilia Ce se graduó como psicóloga en la Universidad de Belgrano, para luego especializarse en Sexología Clínica en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH).

Su enfoque inicial combinó la atención en el consultorio privado con una temprana intuición sobre el alcance de las plataformas digitales, espacio que utilizó para traducir conceptos de la neurobiología y la psicología vincular a un lenguaje accesible, dinámico y libre de prejuicios para las nuevas generaciones.

El salto definitivo hacia la masividad y el reconocimiento comercial se consolidó a partir de 2019, con la publicación de sus principales obras editoriales de la mano de la editorial Planeta, tales como Sex Rules, Tantra y Vincularte, títulos que se posicionaron de manera sostenida en los primeros puestos de ventas en el país.

Esta trilogía literaria sentó las bases para el desarrollo de su aclamado unipersonal teatral Beer&Sex y su actual propuesta Enciende tu motor, formatos interactivos con los que recorrió los principales escenarios de la Argentina y el exterior, fusionando el rigor de la divulgación científica con el stand up y el despliegue audiovisual.

La actual situación, que atraviesa la escritora tras su alejamiento de Nacho Levy —referente de la organización social La Poderosa—, reabrió un profundo debate en la comunidad de la psicología clínica.

Resulta una dolorosa paradoja para sus seguidores que la propia profesional que instruye a miles de personas a identificar alertas de manipulación afectiva, asimetrías de poder y dinámicas de “Touched Out” (saturación por contacto) haya tenido que experimentar esos mismos mecanismos en su ámbito doméstico.

No obstante, lejos de mermar su autoridad, la comunidad científica destaca que su capacidad de poner en palabras la vulnerabilidad vivida refuerza el lazo de confianza con su audiencia.

Frente al silencio absoluto que mantiene el entorno comunicacional de Nacho Levy, las redes de la sexóloga se transformaron en un canal de visibilización donde el saber técnico se cruza con el soporte afectivo.