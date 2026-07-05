Con un dejo de ironía, Macharashvili aceptó la invitación de Torres

El intendente manifestó su disposición a definir quiénes serán los beneficiados por las 50 viviendas que anunció el gobernador para los damnificados.

“Este Municipio ya lleva invertidos más de 5.000 millones de pesos de los comodorenses para afrontar la emergencia del Cerro Hermitte. Desde el comienzo mantenemos reuniones periódicas con las familias afectadas y trabajamos de manera coordinada entre los equipos de Desarrollo Social, Salud, Infraestructura tanto del Municipio como de la provincia, al igual que con el IPV”.

De este modo, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, sentó postura sobre la irónica invitación que le hizo, a través de las redes sociales, el gobernador Ignacio Torres para sumarse a las autoridades que definirán los nombres de 50 familias que accederán a las viviendas prometidas por el Gobierno provincial para quienes se vieron afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte el pasado 18 de enero.

“Acepto su invitación y la tomo como un gesto de madurez, propia de quien comienza a dejar atrás la juventud impulsiva. Espero que esta reunión sea la primera de muchas para abordar, con seriedad y responsabilidad, todos los temas pendientes que la Provincia mantiene con Comodoro Rivadavia”, apuntó Macharashvili en su respuesta que también contó con una cuota de ironía.

De paso, el intendente resaltó que “es tiempo de que nuestra ciudad reciba la atención que merece. Durante décadas, el esfuerzo de los comodorenses y las regalías generadas por esta tierra fueron fundamentales para el desarrollo de toda la provincia. Hoy es momento de trabajar para que esa historia también se traduzca en respuestas, obras e inversiones para quienes tanto han aportado al crecimiento de Chubut”.