Tras más de diez años de abandono, recuperan lote en Fracción XV

El terreno había sido adjudicado en 2012 para la construcción de una vivienda familiar, pero nunca fue habitado ni registró avances de obra.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante este viernes la recuperación efectiva de un lote fiscal ubicado en Fracción 15, luego de comprobar que el adjudicatario incumplió con la finalidad habitacional para la que había sido otorgado.

El terreno había sido adjudicado en 2012 con el objetivo exclusivo de destinarlo a la construcción de una vivienda familiar. Sin embargo, tras una serie de relevamientos técnicos y administrativos, se constató que el inmueble permaneció en estado de abandono durante más de una década, sin ocupación ni desarrollo de obras.

El procedimiento se concretó luego de un seguimiento realizado por el área municipal, que incluyó inspecciones, la confección de actas de relevamiento y las correspondientes notificaciones a las partes involucradas. Al verificarse el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, el Ejecutivo municipal resolvió revocar la adjudicación y recuperar el lote.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó la importancia de garantizar un uso adecuado de la tierra pública.

"Nuestra premisa es la transparencia y la justicia en el acceso a la tierra. No es admisible que lotes destinados a solucionar necesidades habitacionales urgentes permanezcan en estado de abandono durante más de una década", expresó el funcionario.

Desde la Secretaría señalaron que el lote recuperado volverá a integrar el patrimonio municipal, con el objetivo de ser reasignado a quienes realmente necesiten acceder a un terreno para construir su vivienda, en el marco de las políticas de acceso justo a la tierra.