Lucas Rojas es el nuevo imputado por el crimen de Nieves y Asencio

La Fiscalía formalizó la apertura de la investigación preparatoria de juicio contra el acusado.

La Justicia formalizó este viernes la apertura de la investigación preparatoria de juicio contra Lucas Gabriel Rojas (25), imputado como presunto coautor del doble homicidio agravado de Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Ailén Asencio (24), crimen ocurrido el 22 de abril en el barrio Pueyrredón.

La audiencia fue presidida por el juez penal Martín Cosmaro. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal general Julio Puentes y el funcionario de Fiscalía Franco Tavano, mientras que la defensa de Rojas estuvo a cargo del defensor público Alejandro Varas.

Durante la audiencia, el fiscal Puentes formalizó la imputación por el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura penal que prevé penas de entre 10 años y 8 meses y 33 años de prisión, según el grado de participación que eventualmente determine la Justicia.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la detención de Rojas –el pasado jueves 2 de julio- fue posible a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos el resultado de allanamientos y distintas pruebas que permitieron vincularlo con el hecho.

Además, detalló que el avance de la causa se sustentó en la detención previa de otros sospechosos, el análisis de dispositivos electrónicos y registros fílmicos que permitieron reconstruir los movimientos realizados antes y después del ataque. En ese contexto, indicó que Rojas habría sido identificado junto a otro de los investigados en las inmediaciones del Volkswagen Vento que, según la pesquisa, fue utilizado para la fuga y posteriormente secuestrado durante los procedimientos.

Puentes señaló que la investigación permanece abierta y que no se descarta la participación de otras personas. En ese sentido, informó que continúan las pericias sobre numerosos teléfonos celulares y otros elementos secuestrados en allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía solicitará que el expediente sea declarado como investigación compleja, debido al volumen de pruebas reunidas, la cantidad de pericias aún pendientes y las distintas líneas investigativas que permanecen abiertas.

Entre las hipótesis que analiza el Ministerio Público Fiscal figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque también se investiga si el doble homicidio pudo haber sido cometido por encargo, con la participación de personas que habrían planificado u ordenado el ataque.

En cuanto a la prueba balística, el fiscal informó que una de las armas secuestradas, una pistola calibre 9 milímetros, ya fue peritada y los resultados preliminares indican que de ella habrían partido cinco disparos vinculados al hecho. No obstante, aún resta determinar la eventual participación de una segunda arma calibre .40, también incautada durante la investigación.

La causa continúa en plena etapa investigativa mientras la Fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de los imputados y establecer si existen nuevos involucrados en el doble homicidio.

EL DOBLE CRIMEN

Rodrigo Nieves y Agustina Asencio recibieron una docena de disparos mientras se hallaban en su auto, un Peugeot 208 gris, con vidrios polarizados, en La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, en el barrio Pueyrredón. El iba a ser testigo al día siguiente en el juicio a Agustín Ernesto Vera por el crimen de Matías Hugo Jesús Nieves (30), hermano de Rodrigo que fue asesinado en enero de 2025. Agustina trabajaba como administrativa en el natatorio municipal de barrio Pueyrredón, a metros de donde murió.

El 1 de mayo, 9 días después, fueron detenidos por el hecho Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30) y Erick Isaac Encina (28). Este último sería liberado días después por ser ajeno al doble crimen.

El pasado jueves 2 de julio fue detenido Lucas Rojas, de 25 años, tras una serie de allanamientos en diversos barrios de Comodoro. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sería el cómplice de Vera en la fatídica madrugada del doble crimen. Ambos circulaban a bordo de un Volkswagen Vento cuando interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas sobre calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle.

Desde ese automóvil efectuaron trece disparos contra Nieves y Asencio, que terminaron con sus vidas. Nieves era testigo clave en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Nieves, ocurrido un año antes.