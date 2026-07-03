La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y señaló al presunto agresor, al igual que varios testigos.

Lo acusan de golpear a otro hombre en el Club Ameghino

Un hombre fue detenido este viernes por la noche, acusado de agredir físicamente a otro durante un evento que se desarrollaba en el Club Deportivo Ameghino, en kilómetro 3.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:40, luego de que un efectivo policial que cumplía servicio adicional en la institución alertara sobre la presencia de una persona con lesiones visibles en el rostro.

Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó a la víctima y a varios testigos, quienes coincidieron en señalar a Daniel Enrique N. como el presunto autor de la agresión.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría Distrito Mosconi.

Por disposición de la Justicia, el detenido permanecería alojado en la dependencia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención.