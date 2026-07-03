La interrupción del servicio será este domingo y se extenderá entre las 8 y las 12 para permitir tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Habrá un corte programado de energía en un sector del centro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este domingo 5 de julio se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en un sector del centro de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 12:00 y afectará el área comprendida entre las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y las calles Mitre y Chacabuco.

Según indicó la prestataria, la suspensión del servicio responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a ese sector de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.

Desde la SCPL recordaron que la ejecución de los trabajos dependerá de que las condiciones climáticas sean favorables.