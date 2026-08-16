Tres ballenas aparecieron muertas en las costas de Puerto Madryn

Dos machos y una hembra fueron hallados en distintos sectores de la playa. Especialistas del CENPAT tomaron muestras para establecer las posibles causas de muerte.

Tres ballenas fueron encontradas muertas en distintos sectores de la costa de Puerto Madryn. Se trata de dos ejemplares machos y una hembra, cuyos cuerpos fueron hallados sobre la playa.

Ante la aparición de los animales, personal del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) se trasladó hasta el lugar para realizar tareas de relevamiento y tomar muestras de los tres ejemplares. Los análisis permitirán evaluar su estado y reunir información que ayude a determinar las circunstancias de las muertes.

Durante el procedimiento, guardaparques y efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad para mantener alejados a vecinos y turistas y facilitar el trabajo de los especialistas.

Las causas de muerte permanecen bajo investigación y se espera que los estudios realizados sobre las muestras aporten elementos para esclarecer lo ocurrido.