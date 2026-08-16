Entregaron certificados de uso de herramientas digitales

En instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), el intendente Othar Macharashvili y el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas, participaron este sábado del acto de entrega de certificados a quienes se capacitaron en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), espacios de formación destinados a acortar la brecha tecnológica especialmente en adultos y adultos mayores; mientras que para los niños y adolescentes están orientados a fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, la creatividad y la preparación para futuras carreras tecnológicas.

En el lugar estuvieron presentes también el secretario de Economía, Fernando Barría; la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Emanuel Bertoldi; el director de Alfabetización y Accesibilidad Digital, integrantes de la vecinal del barrio Don Bosco y vecinos.

En alusión a la capacitación, el intendente hizo hincapié en la importancia de perderle el miedo a las nuevas tecnologías, al sostener que “en una época netamente tecnológica, pero humanista, debemos generar esa cercanía”, al tiempo que felicitó a todos los que han trabajado y facilitado las capacitaciones. “Son horas de trabajo, de educación y de empatía con la gente”, ponderó.

En tanto, al referirse a la continuidad de las formaciones, sostuvo que “a estos programas vamos a darle mayor énfasis para llegar a más sectores, para que cada vez más gente pueda volcarse y amigarse con la tecnología. Para eso vamos a habilitar más espacios e integrarnos más con otras áreas municipales que también trabajan en tecnología para que podamos hacer algo mucho más virtuoso, amigable y productivo para todos”.

Asimismo, Macharashvili se dirigió a quienes recibieron su certificación al expresar que “tener un certificado son horas esfuerzo y de sacrificio. Verlos hoy acá me dan muchas más ganas de seguir apostando y fortaleciendo este tipo de espacios comunitarios”.

A su turno, Rivas indicó remarcó lo significativo del acto, al destacar que desde su cartera se marcó la impronta de fortalecer los centros tecnológicos comunitarios y apostar a ellos como una herramienta transformadora que permita brindarles a los vecinos de Comodoro Rivadavia los conocimientos necesarios para enfrontar lo que viene.

“Ya llevamos más de 900 personas que han transitado por los espacios que tienen los centros tecnológicos comunitarios en lo que va de la gestión”, dijo al mencionar las sedes de los barrios Máximo Abásolo, Próspero Palazzo y Don Bosco.

“Para nosotros es muy significativo seguir creciendo, seguir brindando herramientas, acompañamiento y capacitaciones en diferentes temáticas porque consideramos que estas acciones; son generadoras de oportunidades, pero, por sobre todas las cosas, herramientas necesarias para cada uno de ustedes que hoy van a recibir estos certificados”.

Como cierre, el funcionario de Desarrollo Humano y Familia subrayó la necesidad de que las políticas públicas lleguen a los barrios y sean cercanas tal como lo es la alfabetización digital; una herramienta clave para la inclusión social que beneficia desde niños hasta adultos mayores.

Además, agradeció la confianza aportada por la Fuerza Aérea y la Policía del Chubut. “Seguiremos apostando a las políticas públicas que acompañan al vecino”, concluyó.

Finalmente, Rodríguez, en su rol de capacitador, valoró la confianza de quienes asistieron a los cursos al expresar: “les agradezco que hayan confiado en nosotros para poder achicar esta brecha digital, formarse y poder mejorar para tener obtener un mejor trabajo y para poder tener más herramientas a la hora de educarse”.