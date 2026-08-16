Más de 17 sedes para los festejos del Día del Niño en Comodoro

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, desplegó este sábado una extensa agenda de festejos por el Día del Niño que alcanza a 17 sedes, distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. En dicho marco, el intendente Othar Macharashvili realizó un recorrido por los espacios de celebración junto al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director general de Deportes, Martín Gurisich; y los secretarios de Cultura, Liliana Peralta; Gobierno, Jordana Mrla; Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández.

La comitiva municipal acompañó las actividades en espacios como la Escuela N° 722 y el Club Huergo, destacando la fuerte articulación con las asociaciones vecinales, los Centros de Promoción Comunitaria y diversas organizaciones de cada barrio.

Durante la visita al Club Huergo, enfocada especialmente en la atención e integración del programa de discapacidad, Macharashvili valoró la masiva asistencia de la comunidad y compartió una reflexión sobre la realidad económica que atraviesan los vecinos al sostener que “en todas las sedes hubo una mayor participación de los padres. Esto es el resultado de un trabajo continuo que convoca a las organizaciones de cada barrio. Sin embargo, en lugares como el Huergo vemos de cerca la problemática que enfrentan hoy las familias. Muchos niños que asisten de forma gratuita a realizar actividades terapéuticas y complementarias, son hijos de padres que han perdido su empleo y no pueden afrontar de forma privada esas terapias", expresó.

En ese sentido, remarcó la labor del equipo técnico municipal y la urgencia de sostener las políticas públicas de contención: "El desempleo no solo implica la pérdida de un puesto de trabajo, sino que deteriora la matriz social. Es necesario modificar acciones y exigir que los recursos nacionales lleguen para sostener estos programas. No podemos permitir que los niños retrocedan en sus avances. A pesar de la coyuntura, nos alegra ver a las familias disfrutar, y seguimos trabajando con empatía para que la realidad de nuestra comunidad cambie".

Por su parte, el director general de Deportes, Martín Gurisich, detalló la magnitud de la cobertura territorial de los festejos y el esfuerzo de logística integral coordinado desde las distintas áreas del Municipio, al indicar que “es una jornada muy importante para nosotros, especialmente por la respuesta del programa de discapacidad en el Club Huergo, donde el objetivo principal fue que las familias se acerquen a disfrutar de un día distinto. Buscamos descentralizar las actividades en 17 sedes para que todos los vecinos participen cerca de sus hogares. En cada punto hubo entregas de golosinas, sorteo de regalos y una valiosa colaboración de las vecinales", concluyó.