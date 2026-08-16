El municipio organizó un domingo especial en el mes de las infancias

Con entrada libre y gratuita, y bajo el título “Pequeños Artistas”, el Centro Cultural presenta una amplia propuesta de actividades artísticas y recreativas pensadas para disfrutar en familia.

Este domingo, de 15 a 20 horas, se desarrollará una nueva edición de Pequeños Artistas, dedicada a la danza, la música y el diseño local. La propuesta cuenta con stands de artesanías y diseño y productos especialmente pensados para los niños, además de presentaciones artísticas en vivo a cargo de academias y ballets de la ciudad.

La programación, que comenzó el sábado, continuará este domingo con Recrearte Espacio de Movimiento, Eternal K-pop, Glow Dance, el Taller de Folklore Los Girasoles, la Academia Acorde Diverso, Never Lost, Ballet El Trébol, R-Flow, Ballet Proyección Sur, la Academia Shessenia, Swing Estudio de Danza, Ballet Nazirah, Academia Good Vibes y Gaia Danzas, y la Banda Infanto Juvenil Municipal.

A lo antes mencionado, se suma el Encuentro de Plegadores de Origami, de 17 a 19 horas en el exterior del auditorio del Centro Cultural. Dicha propuesta invita a compartir una tarde dedicada al arte del plegado en papel, en un espacio de encuentro, creatividad y aprendizaje abierto a toda la familia, sin inscripción previa ni experiencia requerida.

Asimismo, dentro de las distintas acciones que brinda la cartelera cultural a nivel local, se celebra el Mes de las Infancias con juegos, espectáculos y sorpresas para toda la familia de forma gratuita, contemplando la apertura de 14 sedes municipales donde se realizarán actividades hasta el lunes 17 de agosto.

Desde Cultura, se ofrecerán talleres y actividades recreativas y culturales, sumando así una nueva arista a la agenda de festejos por el día del niño en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que “en el Mes de la Infancia queremos que el Centro Cultural sea un lugar de encuentro para las familias, donde niños y niñas puedan disfrutar del arte, el movimiento y la creatividad de la mano de nuestras academias y artistas locales”.

En sintonía con este tema, indicó: “celebramos poder llegar a diferentes barrios de la ciudad y acompañar a las instituciones barriales fortaleciendo cada iniciativa colectiva que refuerza esta gran fiesta para las infancias en toda la ciudad, llevando alegría a nuestra querida comunidad y sosteniendo la gratuidad que es importante en estos tiempos difíciles que vivimos a nivel social”.