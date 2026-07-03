Se registraron dos sismos en menos de 24 horas

Un nuevo sismo de magnitud 2,8 se registró el jueves en el sudoeste de Santa Cruz; fue el segundo movimiento telúrico detectado en menos de 24 horas.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento del jueves ocurrió a las 14:55 y el epicentro se localizó a 63 kilómetros al sudoeste de El Calafate y a 104 kilómetros al noroeste de Río Turbio, a una profundidad estimada de 23 kilómetros.

El miércoles 1 de julio, el INPRES detectó el primero, exactamente a las 18:35, con una magnitud de 3,9. Tuvo epicentro a 73 kilómetros al sudoeste de El Calafate y a 113 al noroeste de Río Turbio, a una profundidad de 10 kilómetros.

La cercanía geográfica entre ambos fenómenos vuelve a poner el foco sobre la actividad sísmica en el sudoeste santacruceño, aunque este tipo de movimientos de baja magnitud suelen formar parte de la dinámica geológica habitual de la región.

Vale recordar que estos movimientos son detectados por varias estaciones sismológicas que entre 2021 y 2023 fueron emplazadas en la zona a partir de un trabajo conjunto entre la Provincia de Santa Cruz y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Están conectadas de manera permanente con el laboratorio de la sede central del Instituto, con sede en San Juan, permitiendo detectar eventuales señales sísmicas de manera inmediata (foto de archivo).