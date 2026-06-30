Salarios: ATE y ADOSAC rechazan propuestas y se dilata Mesa Policial

Una frenética ronda de negociaciones salariales entre el gobierno y representantes de gremios y del personal policial y penitenciario, caracterizaron las dos primeras jornadas de esta semana.

El principal gremio docente, ADOSAC volvió a rechazar las propuestas que se le ofrecieran en lunes y dio continuidad al paro de 96 horas pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

En tanto, este martes se desarrolló la paritaria central en la cual dos gremios, APAP y UPCN aceptaron el ofrecimiento, mientras que que ATE lo rechazó y anunció nuevas medidas de fuerza.

Por separado, las negociaciones celebradas también hoy en la Mesa del Salario correspondiente al personal policial, penitenciario y retirado de ambas instituciones, pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles.

DOCENTES

La comisión directiva de ADOSAC confirmó este martes que rechazó la propuesta salarial presentada el lunes por el Gobierno al considerar que no registró mejoras respecto de la oferta realizada en la paritaria anterior.

Los representantes sindicales señalaron que la oferta oficial "no ha mejorado en nada" y citaron que si bien el Gobierno ratificó que se trataba de su última propuesta, igualmente solicitó pasar a un cuarto intermedio para retomar las negociaciones la próxima semana.

Asimismo, responsabilizaron al Ejecutivo por la extensión del conflicto y sostuvieron que las sucesivas postergaciones de las negociaciones impiden alcanzar una solución, al tiempo que calificaron de “burda” la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral.

ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

La oferta de 17,8% acumulativo en tres tramos y volver a negociar en octubre, fue aceptada este martes por dos de los tres gremios que conforman la paritaria central: UPCN y APAP, en tanto que ATE la rechazó por considerarla insuficiente y anunció un paro por 72 horas a partir de este miércoles.

Paralelamente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Convocó a una movilización junto a otros gremios que conforman el Frente Sindical, con concentración a partir de las 11:00 de mañana en el Tribunal de Justicia.

MESA POLICIAL

La negociación entre el Gobierno provincial y representantes del personal policial, penitenciario y retirados, continúa abierta luego de una nueva instancia de diálogo que se desarrolló este martes y finalizó sin una oferta salarial concreta.

De la reunión participó vía videollamada la directora nacional de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, Mara Mentero, quien escuchó los planteos de ambas partes y manifestó la importancia de avanzar hacia un acuerdo, solicitando el levantamiento de la medida de fuerza.

Además, señaló que el Poder Ejecutivo provincial asegura estar realizando "el mayor esfuerzo posible" para acercarse al salario reclamado por el personal policial y penitenciario.

Finalizada la videollamada, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 1 de julio a las 17:00 teniendo en cuenta que el Gobierno se comprometió a presentar una nueva propuesta.

Pese a ello, el conflicto en este ámbito no cede e incluso voceros de personal subalterno autoconvocado – autocuartelado, indicaron que crecen las versiones acerca de que el Comando Unificado (conformado por fuerzas federales) habría recibido instrucciones de preparar un eventual desalojo del acampe policial que se instaló hace varios días frente a la Casa de Gobierno

Fuentes: El Patagónico – Nuevo Día – Tiempo Sur