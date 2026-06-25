Vidal y Luxen recibieron al procurador Eduardo Sosa

El gobernador Claudio Vidal recibió este jueves, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, al procurador general Eduardo Sosa, luego la Legislatura aprobara su restitución al cargo.

Durante el encuentro, el mandatario provincial sostuvo que la restitución de Sosa constituye "un acto de justicia institucional" y el cumplimiento de una deuda histórica que el Estado mantenía pendiente.

"Con esta decisión no solo reivindicamos sus derechos, sino que también reafirmamos el respeto por la ley, las instituciones y las decisiones de la Justicia, que siempre debieron estar por encima de cualquier circunstancia política", expresó Vidal.

Asimismo, resaltó la trayectoria del funcionario restituido y valoró el reconocimiento que ha construido a lo largo de su carrera por su defensa de las instituciones y del Estado de Derecho.

"Eduardo Sosa es un hombre de amplia trayectoria, respetado por gran parte de la sociedad santacruceña por su compromiso, su integridad y su permanente defensa de las instituciones. Estoy convencido de que su experiencia será un aporte importante para esta nueva etapa", afirmó.

Por otra parte aludió al trabajo compartido con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, con quien impulsa la agenda de transformación del Estado provincial.

"Con Pedro Luxen compartimos muchos años de trabajo dentro de este proyecto político. Hemos recorrido un largo camino al servicio de Santa Cruz, enfrentando desafíos y sosteniendo siempre las mismas convicciones. Su compromiso, su lealtad y su capacidad de trabajo han sido fundamentales para llegar hasta acá y seguir impulsando las transformaciones que nuestra provincia necesita", señaló.