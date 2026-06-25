Denuncian penalmente a policías que acampan en Casa de Gobierno

El conflicto de la Policía y del Servicio Penitenciario de Santa Cruz por reclamos de mejoras salariales se agravó por una denuncia penal de la Fiscalía de Estado contra acampantes en la Casa de Gobierno.

En la tarde del miércoles, la titular de ese organismo, Natalia Linardi, planteó ante la justicia que ese tipo de manifestación afecta el normal funcionamiento la principal dependencia gubernamental en Río Gallegos y obstaculizando la circulación de funcionarios y vehículos.

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Ello debido a que los autoconvocados, referentes del personal subalterno policial y penitenciario, tanto activos como retirados, instalaron carpas, maderas, cubiertas y fogones en los portones de accesos y jardines.

La presentación de la Fiscalía, refiere que el Gobierno considera que esa ocupación configura el presunto delito de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción

Medios periodísticos de la capital santacruceña, señalan que los manifestantes habían sido previamente intimados verbalmente por el jefe de custodia de la Casa de Gobierno y otros funcionarios para que retiraran todas las estructuras y no se descartaba que se solicite la intervención de fuerzas federales en caso de que los mismos no acaten directivas.

MASIVA PROTESTA EN CALETA OLIVIA

En solidaridad con sus pares de Río Gallegos y reforzando el reclamo por sueldos dignos, policías y penitenciarios de Caleta Olivia volvieron a protagonizar a media mañana de este jueves otra masiva macha de protesta a pie por las calles céntricas de esta ciudad.

A la misma se sumaron camaradas de Cañadón Seco, Pico Truncado y el personal afectado a la comisaria Ramón Santos ubicada en el límite interprovincial, con banderas, pancartas, bombos y redoblantes.

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Vale recordar que este conflicto se inició hace poco menos de un mes con breves acampes y luego derivó en quite de colaboración para pasar a un masivo acuartelamiento que es acatado por un 95 % del personal subalterno de toda la provincia.

No lo levantan porque consideran que siguen siendo insuficientes las propuestas salariales que presenta el Gobierno en la mesa del Consejo del Salario, el cual volverá a reunirse el martes 30 de junio.

Los voceros paritarios de los autoconvocados señalan que se intenta básicamente mejorar el salario de los ingresantes, pero con sumas en negro que corren el riesgo de perderse en caso que a futuro se ponga en vigencia una medida de emergencia económica.

Además, cuestionaron el hecho que en la última mesa de negociaciones no se hayan hecho presentes ni el ministro de Economía, Ezequiel Verbes ni el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, por lo cual las propuestas salariales que se plantearon formalmente serían nulas.