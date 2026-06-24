Puerto Deseado volverá a recibir vuelos comerciales

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, acompañó al gobernador Claudio Vidal y al intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, en la firma del convenio para equipar el aeródromo de esa localidad.

El mismo implica una obra estratégica que demandará una inversión superior a los 1.037 millones de pesos provenientes del Fondo Fiduciario Público UniRSE.

El acuerdo, firmado el martes, permitirá avanzar en la recuperación integral de la infraestructura aeroportuaria local mediante la ejecución de tres componentes fundamentales: 1) Reconstrucción del cerco perimetral de seguridad; 2) Instalación de una planta fija de almacenamiento y despacho de combustible aeronáutico; 3) Incorporación de un escáner de rayos X para el control de pasajeros, equipajes y cargas.

Ricci destacó que las obras permitirán que el aerodromo cuente con los requisitos necesarios para recibir futuras operaciones comerciales.

“Estamos trabajando para conectar más y mejor a la provincia, y Puerto Deseado forma parte de una estrategia integral que busca ampliar las posibilidades de conectividad aérea para los santacruceños”, señaló.

La funcionaria precisó además que la iniciativa se enmarca en un esquema que también incluye a Perito Moreno y Puerto San Julián, localidades que forman parte de un proyecto provincial destinado a generar nuevas alternativas de transporte aéreo para residentes, trabajadores y visitantes.

Por otra parte, la titular de la cartera productiva remarcó que el objetivo no solo apunta a fortalecer la conectividad interna de Santa Cruz, sino también a facilitar vuelos directos hacia Buenos Aires.

En ese sentido, recordó que el próximo 1º de julio comenzará a operar American Jet en Perito Moreno, un paso considerado clave dentro del plan de conectividad impulsado por el Gobierno Provincial.

“Esperamos poder terminar pronto estas obras en Puerto Deseado y continuar avanzando con Puerto San Julián para ampliar esta red de conexiones que estamos construyendo”, puntualizó.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz