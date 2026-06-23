Policías se manifestaron en Casa de Gobierno tras rechazar otra propuesta

En la mesa de paritarias celebrada este martes entre el gobierno de Santa Cruz y los representantes del personal policial y del servicio penitenciario provincial, no se llegó a ningún acuerdo.

Los referentes de los denominados “autoconvocados” volvieron a rechazar la nueva propuesta del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo cuestionaron el hecho que en esta instancia del Consejo del Salario no hayan participado autoridades del gabinete provincial, citando entre otros al jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

Además, luego de conocerse el fracaso de las negociaciones celebradas en Río Gallegos, precisamente en la Escuela de Policía “Comisario Taret”, decenas de efectivos que desde la semana pasada se encuentran llevando adelante medidas de fuerza al no prestar servicios ingresaron al patio de la Casa de Gobierno para protagonizar otra manifestación de protesta.

Prácticamente en su totalidad no vestia uniforme y se mezclaron con el personal retirado, tanto policial como penitenciario y familiares.

Respecto a las negociaciones, los autoconvocados señalaron que la nueva propuesta de incremento salarial que les hicieron los paritarios del gobierno contempla una actualización del valor punto, que pasaría de $2.075 a $2.282, además de sumas vinculadas a operatividad por $86.400, $172.800 y $216.000 según la situación de revista del personal.

A ello esos valores se incluye una suma fija de $210.000 para todas las jerarquías, pero en todo el contexto hay componentes no remunerativos (en negro) por lo cual los integrantes de

Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) evaluaron que ello es una traba para las negociaciones ya que no impactan de manera real en el salario básico.

También hicieron saber que esas sumas no generan beneficios para el personal retirado y pensionado, uno de los reclamos que vienen sosteniendo distintos sectores vinculados a la fuerza.

SERIAS IMPLICANCIAS

Si bien las conversaciones no están cerradas, la tensión sigue en aumento y repercute de sobremanera en la comunidad de toda la provincia dado que ya es más que preocupante el incremento de casos de inseguridad pública, a pesar que algunos funcionarios tratan de minimizar este fenómeno social.

Además, de acuerdo a lo que manifestaron voceros del personal autoconvocado, durante la reunión de este martes los representantes del gobierno, entre ellos el propio jefe de la Policía Provincial, exigieron que se garanticen guardias mínimas como condición indispensable para dar continuidad a la mesa de negociación.

En caso de no cumplirse con ese requerimiento, comenzarían a aplicarse descuentos a quienes se hallan plegados a las medidas de fuerza (como el caso de los docentes) e incluso no se descartan fuertes sanciones a quienes son considerados como líderes del movimiento de protesta.