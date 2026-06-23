Gremio petrolero inauguró moderno salón multiespacio

El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, Rafael Güenchenén, presidió la inauguración del nuevo salón multiespacio en predio del polideportivo de Las Heras.

El acto tuvo lugar el lunes y Gënchenèn estuvo acompañado por otros miembros de comisión directiva, entre ellos el secretario adjunto Nallib Rivera, con quien efectuó el simbólico corte de cintas.

y la flamante obra representa un nuevo paso en la política de inversión que impulsa la conducción sindical y mutual, consolidando un espacio pensado para el desarrollo de actividades institucionales, sociales, recreativas y comunitarias.

El edificio cuenta con un amplio salón principal con capacidad para alrededor de 300 personas, cocina totalmente equipada, fogón y parrillas, además de sanitarios para hombres y mujeres, espacios adaptados y acceso independiente para facilitar la realización de distintos eventos.

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Durante los últimos meses, Güenchenen había supervisado personalmente los avances de la obra, destacando la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura pese al complejo contexto que atraviesa la actividad hidrocarburífera. El dirigente remarcó en distintas oportunidades que el objetivo es generar espacios que promuevan el encuentro, la integración y la participación de toda la comunidad .

Con la puesta en funcionamiento del nuevo salón multiespacio, el predio del Polideportivo David continúa consolidándose como uno de los principales centros deportivos y sociales de la región, reafirmando el compromiso de SIPGER y la Mutual 12 de Septiembre con el bienestar, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre los trabajadores y sus familias.

Fuente: Prensa SIPGER