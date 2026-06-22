La lista Roja y Blanca, encabezada por el riogalleguense Leonardo David Roquel y la caletense Estela Bubola, se impuso el domingo en las elecciones internas de la UCR de Santa Cruz.

Leonardo Roquel se impuso en las internas de la UCR

Esta fórmula aventajó por 232 votos a la lista Soluciones que conformaban Zamir Zeidán y Diego Castro (1.464 a 1.232) y el triunfo se definió en Río Gallegos donde el sobrino del fallecido intendente de esa localidad y diputado nacional, Héctor “Pirincho” Roquel obtuvo 859 sufragios.

De esta manera, “Leo”, docente de 36 años y exconcejal de la ciudad capital, asumirá la presidencia del Comité Provincia con un periodo de cuatro años

La exdiputada nacional Roxana Reyes celebró el triunfo a través de sus redes sociales, calificándolo como el resultado de un "esfuerzo colectivo" y de haber recorrido cada localidad de la provincia.

En su mensaje, felicitó formalmente a Leo Roquel y a Estela Bubola, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el partido. Reyes destacó que la UCR se encuentra "más viva y fuerte que nunca" y llamó a la unidad para consolidar el partido de cara al 2027.

Inmediatamente conocido el resultado del comicio, Roquel convocó a todos los radicales a sumarse a la nueva conducción señalando que “mi compromiso es conducir un radicalismo unido y una opción de gobierno para Santa Cruz donde no haya excluidos

Fuente: La Vanguardia Noticias