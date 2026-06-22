Leonardo Roquel se impuso en las internas de la UCR

Esta fórmula aventajó por 232 votos a la lista Soluciones que conformaban Zamir Zeidán y Diego Castro (1.464 a 1.232) y el triunfo se definió en Río Gallegos donde el sobrino del fallecido intendente de esa localidad y diputado nacional, Héctor “Pirincho” Roquel obtuvo 859 sufragios.
De esta manera, “Leo”, docente de 36 años y exconcejal de la ciudad capital, asumirá la presidencia del Comité Provincia con un periodo de cuatro años
La exdiputada nacional Roxana Reyes celebró el triunfo a través de sus redes sociales, calificándolo como el resultado de un "esfuerzo colectivo" y de haber recorrido cada localidad de la provincia.
En su mensaje, felicitó formalmente a Leo Roquel y a Estela Bubola, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el partido. Reyes destacó que la UCR se encuentra "más viva y fuerte que nunca" y llamó a la unidad para consolidar el partido de cara al 2027.
Inmediatamente conocido el resultado del comicio, Roquel convocó a todos los radicales a sumarse a la nueva conducción señalando que “mi compromiso es conducir un radicalismo unido y una opción de gobierno para Santa Cruz donde no haya excluidos
Fuente: La Vanguardia Noticias