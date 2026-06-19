Villarruel y Gadano recibieron a estudiantes de Caleta Olivia

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió a mediados de esta semana en el Senado a representantes del Centro de Estudiantes de la Escuela N° 22 de Caleta Olivia.

Los mismos viajaron a Buenos Aires acompañados por la senadora nacional Natalia Gadano para exponer el histórico reclamo de la comunidad educativa por un edificio propio.

Durante el encuentro pudieron plantear directamente la situación que atraviesa la institución y las dificultades que enfrentan diariamente al no contar con un establecimiento propio para desarrollar sus actividades.

“Los jóvenes tienen derecho a ser escuchados. Cuando las respuestas no llegan, nuestro deber es abrir puertas para que puedan hacer oír su voz y defender aquello que consideran justo”, expresó Gadano.

Los representantes estudiantiles, Juan Cruz Lamas y Francisco Fuertes, explicaron que la Escuela N° 22 funciona actualmente en un edificio compartido y prestado, con problemas de infraestructura y falta de mantenimiento en el barrio Los Pinos.

Además, señalaron que durante años realizaron distintas gestiones ante autoridades municipales y provinciales sin obtener soluciones concretas para una demanda que involucra a toda la comunidad educativa.

Frente a esta situación, la senadora gestionó una agenda institucional en el Congreso de la Nación para que pudieran visibilizar su reclamo y ser escuchados por autoridades nacionales.

“Lo que más me impresionó fue su compromiso. Son jóvenes que no se resignan, que participan y que buscan soluciones para su escuela. Merecen ser escuchados y acompañados”, sostuvo la legisladora.

Asimismo puso de relieve que “la participación de los jóvenes fortalece la democracia. Es importante que sepan que sus voces importan y que hay espacios institucionales donde pueden plantear sus inquietudes y trabajar por el futuro de su comunidad”.