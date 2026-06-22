Protesta policial en vísperas de otra mesa de paritarias

En la tarde noche de este lunes hubo una masiva y doble manifestación de personal subalterno de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial en Caleta Olivia para reclamar por salarios dignos.

En principio se realizó una marcha a pie por avenidas céntricas y luego una caravana de autos y camionetas con bocinazos, con la finalidad de presionar al gobierno provincial en la nueva mesa de paritarias que se celebrará mañana en Rio Gallegos, en el marco del Consejo de Salarios.

La nueva mesas de negociaciones se realizará en la Escuela de Oficiales “Comisario Taret” y la familia policial espera que se mejoren las ofertas salariales luego de que ya rechazaran nueve por considerarlas insuficientes.

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Este tipo de protestas, con banderas, pancartas, trompetas tipo vuvula, bombos y redoblantes, también se realizaron hoy en otras localidades, siendo las más numerosas las de Río Gallegos y Caleta Olivia.

Valer recordar que el autoacuartelamiento que comenzó la semana pasada tiene un elevado grado de acatamiento y genera una grave situación de inseguridad pública.

A modo de ejemplo, en la ciudad del Gorosito se están registrando numerosos hechos delictivos e incluso el Hospital Zonal debió restringir atención en su sala de guardia luego que el personal sanitario fuera agredido el viernes por un irascible paciente y sus familiares.