Este miércoles se reanudó paritaria de gremios docentes

Las negociaciones salariales entre el gobierno de Santa Cruz y los representantes de los gremios docentes ADOSAC y AMET, se reanudó a las 9:30 de este miércoles en Rio Gallegos.

La nueva mesa de paritarias había comenzado en la tarde de ayer, extendiéndose hasta entrada la noche patagónica, cuando pasó a cuarto intermedio luego de la presentación de nuevas propuestas del gobierno.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, hubo vigilias de afiliados y afiladas al principal gremio docente (ADOSAC) en diferentes localidades y la de Caleta Olivia se llevó a cabo en la plazoleta del Gorosito (foto).

De acuerdo al informe difundido por el diario Nuevo Día, la oferta contempla un incremento del 3% para junio y un 10% para julio. Además, incluye una suba del 2% en septiembre y otro 2% en noviembre.

Otro de los puntos incorporados a la propuesta oficial es la devolución de los días descontados por medidas de fuerza durante los meses de agosto y octubre.

Además, el gobierno propuso avanzar en la creación de cargos de preceptoras únicas para salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial y de parejas pedagógicas en primer grado de Educación Primaria, medidas que comenzarían a implementarse desde el ciclo lectivo 2027.

Según se señala en el documento presentado, el Ministerio de Economía, el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC conformarán una comisión técnica durante el segundo semestre de 2026 para elaborar la propuesta de implementación y el marco normativo correspondiente.