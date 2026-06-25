Sara Delgado dijo que Río Gallegos "no es aguantadero" para libertarios

La secretaria de Gobierno de municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, cuestionó con severidad la realización del foro nacional libertario en la capital santacruceña.

El mismo fue anunciado para mañana viernesy tendrá como anfitrión al diputado nacional de la LLA que representa a esta provincia, Jairo Henoch Guzmán.

En tal sentido, funcionaria del gabinete del intendente justicialista Pablo Grasso advirtió que “los defensores de la corrupción y responsables de que la mitad de los argentinos sean pobres no van a ser bienvenidos".

Acto seguido dijo que "después de no haber dado quorum para que su jefe de gabinete explique cómo se hizo multimillonario de la noche a la mañana, la banda viene a nuestra ciudad a dar charlas de ética y moral de la mano de Jairo Guzmán, quien tampoco pudo explicar su patrimonio y nos quiere convencer que ahorra desde chiquito".

Luego, con sentido irónico y en clara alusión a Jairo Guzmán, le advirtió “al Adorni de Santa Cruz, que Río Gallegos no es un aguantadero para la casta" que va a desembarcar el viernes en la capital provincial y que es responsable de "dejar en la pobreza a la mitad de la población, de la destrucción 300 mil empleos y de que hoy nuestros pibes y los viejos se nos maten en una crisis de salud mental sin precedentes, a la que además le quitaron recursos".

Para Delgado, La Libertad Avanza "intenta montar un show que simule cohesión ideológica, pero en realidad lo que aparece es un armado heterogéneo que no tiene consistencia política, sino una lógica de impunidad frente a las explicaciones que todavía siguen pendientes".

El respecto, mencionó como ejemplos el caso Libra, el rol de la ANDIS y los créditos del Banco Nación “que forman parte de un patrón de enriquecimiento que todavía no ha sido debidamente aclarado".

Finalmente, la funcionaria llamó a la comunidad a "no hacer silencio frente a la llegada de esta banda de entregadores que llega en el peor momento de popularidad del presidente Milei".