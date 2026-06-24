Fue en un procedimiento realizado por personal de la Seccional. El sujeto, de 32 años, quedó detenido hasta la audiencia de control.

En las 1311 detuvieron a un prófugo de la Justicia

Un hombre de 32 años fue detenido este miércoles al mediodía en el barrio Isidro Quiroga, luego de que efectivos policiales constataran que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:00, cuando personal de la Comisaría Seccional Quinta realizaba tareas preventivas en la esquina de las calles Rementería y José Ortega. Durante la identificación de un individuo, los uniformados verificaron sus datos en el sistema informático policial y confirmaron que registraba un requerimiento judicial activo.

La orden de captura había sido dispuesta por el juez penal Miguel Caviglia. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata detención.

El hombre, identificado como Sergio Leandro O., fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.