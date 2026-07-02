El sospechoso, de 25 años, fue aprehendido en una serie de allanamientos realizados este jueves. Por la causa judicial ya se encontraba detenido Nadir Vera mientras que otro hombre había sido sobreseído.

Hay un nuevo detenido por el doble crimen de Asencio y Nieves

La investigación por el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio registra un nuevo detenido. La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia realizó siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

Cómo resultado, detuvo a un hombre de 25 años, sospechoso de haber participado en el doble crimen del 22 de abril en cercanías del natatorio de la avenida Polonia.

Los procedimientos de este jueves comenzaron alrededor de las 5:30 y fueron solicitados a la Justicia Penal por el fiscal Julio Puentes. Y fueron autorizados por el juez Martín Cosmaro.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en la zona alta del barrio Pietrobelli y en los barrios Jorge Newbery, Cerro Solo, la Zona de Quintas del Abásolo y Standart Norte.

Como resultado de las diligencias, los investigadores policiales concretaron la detención de un hombre de 25 años, identificado públicamente con las iniciales L.E.R.

El detenido permanecerá alojado en una dependencia policial hasta que se realice la audiencia de control de detención en las próximas 48 horas.

Además de la detención del sospechoso, durante los allanamientos secuestraron distintos elementos considerados de interés para el avance de la investigación. Entre ellos figuran teléfonos celulares pertenecientes al sospechoso y a personas de su entorno cercano, prendas de vestir que podrían estar vinculadas con el delito investigado y municiones junto a un cargador de pistola, hallados en una vivienda ubicada en la Zona de Quintas.

En el marco de la causa judicial ya permanece en prisión preventiva Nadir Vera mientras que un segundo sospechoso, Eric Encina, fue sobreseído luego de que una serie de pruebas determinaron que sus características físicas no coincidían con la fisonomía, de los autores del doble crimen, captada por cámaras de seguridad.

Los homicidios de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio fueron cometidos en la madrugada del 22 de abril de 2026 en el barrio Pueyrredón.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vera y otra persona que aún no fue identificada circulaban a bordo de un Volkswagen Vento cuando interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas sobre calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle.

Desde ese automóvil efectuaron trece disparos contra Nieves y Asencio, que terminaron con sus vidas.

Nieves era testigo clave en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Nieves, ocurrido un año antes.