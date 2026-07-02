Secuestran un Fiat Siena por requerimiento judicial

Fue hallado estacionado en la zona sur de Comodoro Rivadavia. La Justicia de Rawson había ordenado su secuestro en una causa por estafa.

En el marco de tareas preventivas desarrolladas en las calles de Comodoro Rivadavia por personal policial de la División Sustracción Automotores, este jueves se secuestró un automóvil que presentaba un pedido de secuestro vigente por la Justicia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11 en la calle Teniente Levalle, casi esquina Canadá. Allí, los efectivos observaron estacionado un Fiat Siena, de color rojo. Al verificar su patente en el sistema informático policial, arrojó un pedido de secuestro solicitado por un juzgado de Rawson, en el marco de una causa por delito de estafa, con intervención del Ministerio Público Fiscal de esa ciudad.

Por disposición de la Justicia, se procedió al formal secuestro del vehículo y de su documentación