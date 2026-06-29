Cae prófugo de la Justicia en el Juan XXIII

El hombre, de 48 años, quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

Un hombre de 48 años fue detenido este lunes por la tarde en el barrio Juan XXIII, luego de que personal policial constatara que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:10, mientras efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban tareas de prevención en las inmediaciones de la avenida Lisandro de la Torre y calle La Plata. Durante el patrullaje, los uniformados identificaron a un hombre sobre el que ya existía información respecto de un pedido de captura.

Tras verificar sus datos con la Oficina Judicial, se confirmó que la orden de captura y detención se encontraba vigente. En consecuencia, los efectivos procedieron a la aprehensión de Eric Roberto A., de 48 años.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial del barrio Isidro Quiroga, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención, en la que se resolverá su situación procesal.