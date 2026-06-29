La ciudad registró 20 conductores alcoholizados durante los operativos realizados en Chubut. En toda la provincia se efectuaron 4.808 test de alcoholemia, se controlaron más de 8.100 vehículos y se labraron 154 infracciones.

Comodoro concentró la mayor cantidad de alcoholemias positivas del fin de semana

Comodoro Rivadavia fue la ciudad con mayor cantidad de casos positivos de alcoholemia detectados durante los operativos de control vial realizados el último fin de semana en Chubut. En total, se identificó a 20 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

Los procedimientos fueron coordinados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), junto con la Policía del Chubut y los municipios, en rutas, accesos y zonas urbanas de la provincia.

Como resultado de los controles, se practicaron 4.808 test de alcoholemia, de los cuales 55 arrojaron resultado positivo. Además, se fiscalizaron 8.191 vehículos, se confeccionaron 154 actas de infracción y se retuvieron 14 rodados por distintas faltas.

Detrás de Comodoro Rivadavia, Rawson registró 19 alcoholemias positivas, Esquel ocho, Puerto Madryn cuatro, mientras que El Hoyo y El Maitén contabilizaron dos casos cada una.

El registro de mayor graduación alcohólica se produjo en Esquel, donde un conductor involucrado en un siniestro vial presentó 2,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia para fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y retirar de circulación a conductores que representen un riesgo para terceros.