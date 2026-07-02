Las primeras versiones indicaban que había participado de una pelea en el San Cayetano.

Dijo que se hirió con un alambre y lo operaron de urgencia: todo indica que fue una puñalada

Un confuso episodio ocurrido durante la medianoche del miércoles es investigado por la Policía luego de que un joven de 22 años ingresara al Hospital Regional con una herida cortopunzante en el abdomen.

Según informó la Comisaría Seccional Séptima, el alerta se activó cuando el personal policial que cumple servicio adicional en el nosocomio dio aviso sobre el ingreso de un paciente lesionado. De manera paralela, desde la Seccional Sexta se informó que el joven habría resultado herido tras una presunta pelea ocurrida sobre la calle Alberto Rolinho al 1900, en el barrio San Cayetano.

Al llegar al hospital, los efectivos constataron que el médico de guardia había diagnosticado una herida cortopunzante en el lado derecho del abdomen. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y, de acuerdo con el parte médico, la lesión no comprometió órganos vitales. Posteriormente quedó internada en observación, fuera de peligro.

Sin embargo, al ser entrevistado por la Policía, el joven negó haber sido víctima de una agresión. Afirmó que la lesión se produjo de manera accidental mientras caminaba por una zona del cerro, donde un alambre le habría provocado un "latigazo". Además, manifestó que no deseaba instar ninguna acción penal.

Pese a esa declaración, los investigadores mantienen serias dudas sobre lo ocurrido. En el informe policial se dejó constancia de que la versión brindada por el herido no resulta compatible con la morfología de la lesión, por lo que no descartan que haya intentado ocultar las circunstancias en las que fue apuñalado.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer el hecho. Mientras tanto, el joven continúa internado en observación y evoluciona favorablemente.