El conflicto policial ingresa en una delicada encrucijada

Las negociaciones salariales entre el gobierno de Santa Cruz y representantes del personal policial y penitenciario se reanudaran este miércoles a las17:00. Hay máximo alerta ante la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo.

Ello se desprende de la advertencia que hizo una funcionaria nacional, Mara Mentoro, cuando intervino de manera virtual en la mesa del Consejo del Salario celebrada ayer en Río Gallegos.

Se trata de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano quien les dijo a los referentes de policías y penitenciarios que la medida de fuerza que están llevando adelante es ilegal y que si no la levantaban recaería sobre ellos una seria denuncia.

Esto fue interpretado tanto por el personal activo como por el sector de los retirados como una posible directiva al Comando Unificado, (conformado por fuerzas federales), para intervenir de manera directa en el desalojo de quienes acampan frente a la Casa de Gobierno desde hace varias semanas.

Tal circunstancia motivó que adquirieran mayor fuerza las marchas de protesta en numerosas localidades durante la mañana de este miércoles.

Incluso, contrariamente a lo que sucedía en las primeras movilizaciones, ahora gran parte del personal activo lleva puestos sus uniformes y se incrementa la cantidad de banderas, pancartas, bengalas, bombos y redoblantes, como ocurrió hoy en Caleta Olivia (fotos)

Este tipo piquetes policiales reclamando salarios dignos, con el apoyo de familiares, no tienen antecedentes en la historia de la fuerza de seguridad provincial.