Un hecho vandálico afectó durante la madrugada a vecinos de la zona norte. Delincuentes derribaron dos postes y sustrajeron parte de una línea de media tensión.

Robaron 300 metros de cable y dejaron sin luz a tres barrios de Comodoro

Tres barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia permanecieron sin suministro eléctrico durante la madrugada de este miércoles como consecuencia de un hecho vandálico ocurrido en inmediaciones del Predio Ferial.

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), entre las 00:00 y las 7:00 se registró un robo de aproximadamente 300 metros de cable de cobre pertenecientes a una Línea Aérea de Media Tensión. Además, los autores del hecho derribaron dos postes del tendido eléctrico.

Como consecuencia de los daños, el corte de energía afectó a los barrios Próspero Palazzo, Ciudadela y Las Orquídeas.

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico de la SCPL indicaron que el incidente fue producto de un acto de vandalismo y trabajaron para restablecer el servicio en los sectores afectados.

El hecho vuelve a poner en evidencia el impacto que genera el robo de infraestructura eléctrica, no solo por los daños materiales, sino también por las interrupciones del servicio que perjudican a cientos de usuarios.