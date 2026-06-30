El nuevo vocero se burló de quienes no pueden pagar el gas

"Los que no puedan pagar el gas se van a tener que abrigar", dijo Adrián Ravier, en línea con lo que pregonaba Manuel Adorni.

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial de Javier Milei con un tono menos arrogante que Manuel Adorni pero con el mismo tacto por el pasar económico de la población, cuando se burló de la gente que no puede pagar el gas tras los aumentos dispuestos por el gobierno.

"Este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos", dijo el economista en su primera conferencia de prensa, brindada este martes en Casa Rosada.

"Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata que este gobierno tiene que hacer, de decir: ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad'", dijo el pampeano, que leyó incluso las respuestas, en una admirable capacidad para anticiparse qué le preguntarían.

"Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas'. Voy a tratar... bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos... o sea, esto de ‘no hay almuerzo gratis', la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar, ¿no?", dijo Ravier.

El economista homenajeó una frase célebre de Mauricio Macri, que tras disponer aumentos leoninos de las tarifas les recomendó a los argentinos que no anduvieran en remera dentro de sus hogares.

"Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camuzzi Gas, o Edenor, o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa", dijo el nuevo funcionario de Milei.