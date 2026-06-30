Asumió formalmente en la Casa Rosada con una puesta en escena que marca un reseteo en el vínculo con los mandatarios provinciales.

Santilli juró como jefe de Gabinete con la presencia de 14 gobernadores y de Adorni

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni tuvo este martes a la tarde una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores que asistieron al evento, que se realizó en el Salón Blanco. Santilli juró como ministro coordinador frente al presidente Javier Milei y a su antecesor, que renunció en medio de cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.

Milei, Santilli y Adorni se fundieron en un triple abrazo luego de la jura del nuevo jefe de Gabinete, mientras que el Presidente hizo un gesto de despedida -un pellizco cariñoso- para el saliente ministro coordinador.

Según pudo constatar La Nación en la Casa Rosada, Adorni saludó luego con un abrazo a todos los integrantes del Gabinete, mientras que Karina Milei se acercaba a los gobernadores provinciales.

Santilli es cuarto jefe de Gabinete de la administración mileista en dos años y medio de gestión después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y del propio Adorni, que este martes se despidió de la Casa Rosada.

En la jura también estuvo presente Adorni, ya que estaba previsto que con Santilli mantuviera una reunión de “transición”, algo que ayer ya comenzaron a hacer los equipos de ambos.

Adorni renunció a su cargo el último sábado, en medio de una complicada situación política y judicial por su crecimiento y movimientos patrimoniales desde que ingresó a la administración pública.

Su derrotero llevó más de tres meses, en los que creció el hastío en las distintas terminales del oficialismo, que el último semana coincidieron en sentir “alivio” y mirar con buenos ojos la llegada de Santilli al cargo de ministro coordinador. “Oxigenación” era la palabra más repetida en los distintos despachos.

En la ceremonia estuvo el Gabinete en pleno, así como la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich; el líder de la Cámara Baja, Martín Menem; y el jefe de la bancada de Diputados PRO, Cristian Ritondo, entre otros.

Respecto de la convocatoria a mandatarios provinciales, fuentes de Casa Rosada aseguraron que se trató de una invitación desde Presidencia. Lo explicaron como una “deferencia” en el vínculo con los gobernadores que Santilli trazó desde que llegó al Gabinete, en la cartera de Interior, en noviembre pasado.

Entre los gobernadores que fueron de la partida estuvieron el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio; el de Salta, Gustavo Sáenz; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el de Córdoba, Martín Llaryora.