El hecho causó una fuerte consternación en la comunidad: la mujer era muy apreciada en el barrio y contaba con una larga trayectoria profesional, política y académica, porque era docente en la Universidad de Morón.

Qué determinó la autopsia a Graciela Martínez, la abogada asesinada por su hijo

La autopsia practicada al cadáver de Graciela Martínez, la mujer hallada enterrada en su casa de Castelar norte y cuyo asesino confeso fue su hijo, confirmó cómo fue la mecánica del sangriento episodio.

La evaluación médica de los forenses ya está en manos del fiscal José María Ghessi, de la Fiscalía N° 1 de Morón. Según establecieron los profesionales intervinientes, el causal del deceso fue “shock hipovolémico por herida región cervical anterior”.

El resultado del informe forense, al que accedió y difundió el portal Primer Plano, ya fue incorporado a la causa por homicidio agravado por el vínculo que lleva adelante el fiscal José María Ghessi. En caso de ser encontrado culpable, la única pena prevista para este delito es de prisión perpetua.

Según la investigación, Rodrigo Costa Martínez atacó a su madre, Graciela Martínez, por la espalda dentro de la casa familiar, ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar. Después del crimen, cavó una fosa en el jardín y escondió el cuerpo dentro de una bolsa de consorcio.

Los restos fueron encontrados durante un allanamiento realizado por la Policía, con la participación de Bomberos y peritos de la Policía Científica. Sin embargo, el fiscal todavía no pudo indagar formalmente al acusado porque permanece detenido por otra causa.

Ese expediente, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad de Buenos Aires, investiga el intento de homicidio de su padre, Carlos Costa, de 89 años.

El ataque ocurrió en una empresa metalúrgica de Villa Lugano. De acuerdo con la investigación, tras una discusión, el joven apuñaló a su padre por la espalda y luego escapó en una camioneta Ford EcoSport.

Una testigo contó que la agresión fue sorpresiva y llamó al 911. A partir de ese aviso, la Policía inició una persecución que terminó con la detención del sospechoso sobre la avenida General Paz. Dentro del vehículo encontraron una navaja retráctil con manchas de sangre, que fue incorporada a la causa.

El hallazgo del cuerpo de Graciela Martínez fue posible gracias a una confesión inesperada. Mientras estaba detenido por el intento de homicidio de su padre, Costa Martínez recibió la visita de un amigo y le reveló que ya había asesinado a su mamá.

“Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada”, le dijo, según consta en el expediente.

Pero lejos de guardar silencio, el testigo fue directo a la comisaría 7ª de Castelar norte y denunció lo que había escuchado. A partir de ese testimonio, la Fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer enterrado en el jardín.

Graciela Martínez era una reconocida abogada. Se había desempeñado como directora de Asuntos Legales en el Concejo Deliberante y también trabajaba como docente en la Universidad de Morón.