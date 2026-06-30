Los Vagones de Km. 5 celebraron ocho años de encuentro y participación

El grupo socio-recreativo, integrado por 25 adultos mayores, conmemoró un nuevo aniversario en la Asociación Vecinal Presidente Ortiz junto al intendente Othar Macharashvili, en una jornada que puso en valor los espacios de integración, recreación y acompañamiento.

El grupo socio-recreativo Los Vagones de Km. 5 celebró este martes su octavo aniversario con un encuentro realizado en la sede de la Asociación Vecinal Presidente Ortiz, donde desarrolla de manera habitual talleres, propuestas recreativas y actividades físicas y cognitivas para sus 25 integrantes.

La jornada contó con la participación del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria Julieta Miranda; la directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa; y el presidente de la vecinal, Leandro Yáñez.

Durante la celebración, Macharashvili destacó la continuidad de un espacio que desde hace ocho años promueve el encuentro entre adultos mayores y valoró el trabajo conjunto de la Dirección de Adultos Mayores y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. En ese marco, sostuvo la importancia de seguir fortaleciendo estas propuestas para que más personas se sumen y aporten sugerencias que permitan mejorar las políticas destinadas al sector.

El jefe comunal también reconoció el acompañamiento de la Asociación Vecinal Presidente Ortiz, al señalar que mantiene abiertas sus puertas para el desarrollo de actividades comunitarias y para el funcionamiento del grupo de adultos mayores de Km. 5.

Por su parte, Ángel Rivas afirmó que Los Vagones de Km. 5 forma parte de los doce grupos socio-recreativos que funcionan en Comodoro Rivadavia y remarcó el compromiso de ampliar el alcance de estas iniciativas para acompañar a más personas mayores. Asimismo, puso en valor la tarea que desarrolla el área municipal de Adultos Mayores y convocó a continuar el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

En la misma línea, Liliana Peralta felicitó a los integrantes del grupo por el nuevo aniversario y destacó la continuidad de su participación en las distintas actividades a lo largo de estos ocho años.

A su turno, Viviana Traversa expresó su satisfacción por compartir el festejo y agradeció a la Asociación Vecinal Presidente Ortiz por brindar desde el inicio un espacio donde el grupo desarrolla sus encuentros.

Finalmente, Leandro Yáñez manifestó el orgullo de la institución por recibir a Los Vagones de Km. 5 y resaltó el valor que tiene la amistad y la participación sostenida de sus integrantes en cada una de las actividades.