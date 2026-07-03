Una agente de la Policía de Santa Cruz fue hallada sin vida este viernes en una vivienda de Río Turbio y las causas de su deceso se encuentran en investigación judicial.

Hallan sin vida a mujer policía en una vivienda de Río Turbio

Según información preliminar, personal de la comisaría de la localidad habría concurrido a su domicilio, ubicado en el barrio Islas Malvinas, luego de que la joven, de apellido Leguizamón, no se presentara a cumplir la guardia prevista para las 8 de la mañana.

Al ingresar al inmueble, los efectivos habrían encontrado a la agente sin signos vitales.

Los primeros informes de la investigación indicarían que el fallecimiento se habría producido mediante el uso de su arma reglamentaria.

La joven se habría separado de su pareja hace aproximadamente dos semanas. Esa situación personal formaría parte de las primeras líneas de investigación para reconstruir el contexto previo al hecho, aunque hasta el momento no habría confirmación oficial sobre las causas que derivaron en el trágico desenlace.

También se habría podido conocer que Leguizamón venía prestando servicio con normalidad y no se habría encontrado adherida a la medida de fuerza que llevan adelante distintos sectores de la Policía Provincial.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, la escena del suceso fue preservada, dándose intervención la autoridad judicial competente, en tanto que persona de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes.

Fuente y foto: Patagonia Nexo