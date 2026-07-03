Homenaje al Oso Bareilles en el Día del Locutor

Con este reconocimiento, Comodoro Rivadavia, perpetúa el legado del reconocido locutor. Una calle del Stella Maris y un espacio del Centro Cultural llevan desde hoy su nombre.

En el marco del Día Nacional del Locutor, la Municipalidad llevó adelante el acto de imposición del nombre Carlos Omar “Oso” Bareilles al auditorio del Centro Cultural y a una calle del barrio Stella Maris, en reconocimiento a la trayectoria y al legado de uno de los comunicadores más emblemáticos de la ciudad.

Las ceremonias contaron con la presencia del intendente Othar Macharashvili, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; los concejales Ariel Montenegro, Marcos Panquilto, Maite Luque, Mariela Aguilar y Gabriela Simunovic; integrantes del gabinete municipal, familiares y amigos del homenajeado, además de locutores y vecinos que acompañaron este emotivo reconocimiento.

Durante los actos se destacó la figura de Carlos Omar “Oso” Bareilles, cuya voz acompañó durante décadas a miles de hogares de Comodoro Rivadavia y la región. Con una extensa trayectoria en distintos medios de comunicación, se consolidó como una de las voces más representativas de la radio comodorense, junto a su padre y mentor, Carlos Omar.

En este marco, el intendente, Othar Macharashvili, sostuvo que "más allá de su éxito profesional en la radio, su valor fundamental residía en su integridad humana y en la lealtad inquebrantable a su palabra”. Además, destacó que el reconocido locutor Oso Bareilles, se caracterizó por su profundo sentido de pertenencia hacia la ciudad y por su permanente compromiso con la comunidad.

"El Oso tenía esa pertenencia que hoy menciona su familia: defendía a Comodoro Rivadavia en todos los ámbitos, ya fueran culturales, sociales o empresariales. Nunca se callaba, siempre aportaba y trabajaba para que la ciudad estuviera mejor. Hizo un aporte desde la comunicación, a través de la radio y de un programa que, durante muchos años, reflejó la identidad comodorense", expresó el jefe comunal.

Además, resaltó el compromiso asumido para concretar los homenajes, al decir que "el Oso era una persona de palabra. Cuando se comprometía con algo, lo cumplía. Era un tipazo, y creo que debemos poner en valor a la persona por encima de cualquier profesión o cargo. Él siempre trabajó para que estuviéramos unidos en un objetivo común y entendía la comunicación como una herramienta para construir una ciudad mejor", concluyó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, agradeció el acompañamiento de la comunidad durante el acto y remarcó que la imposición del nombre de Carlos Omar “Oso” Bareilles al Centro Cultural, representa una deuda pendiente que finalmente pudo concretarse.

"Hoy, finalmente, podemos saldar esa deuda con una persona muy querida por todos los comodorenses. Cada artista, estudiante, vecino o vecina que atraviese estas puertas encontrará el nombre de una persona que representó la comunicación, la cultura y la solidaridad. Son valores que dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. ", expresó.

UNA CALLE CON SU NOMBRE

Asimismo, en alusión a la fecha, se realizó el descubrimiento del cartel con la nueva denominación de la calle y una bendición religiosa a cargo del padre Elkin Guillermo Pérez Palacio. Posteriormente, las autoridades municipales hicieron entrega a la familia de la Ordenanza N.º 17.317/25, mediante la cual se oficializó la designación del nombre de Carlos Omar “Oso” Bareilles, a la arteria del barrio Stella Maris.

En representación de la familia, la hija, agradeció el reconocimiento impulsado por el Municipio y destacó la profunda huella que su padre dejó en la comunidad comodorense. "En nombre de toda la familia queremos agradecer este homenaje que el municipio está brindando, porque mi viejo se lo ganó. Nos emociona profundamente el respeto con el que se lo recuerda y es un orgullo muy grande para nosotros", expresó.

"Mi papá dejó una huella imborrable. Es muy emocionante que, después de cinco años, siga tan presente en su amado Comodoro. Era un enamorado de esta ciudad, la defendía con pasión y hoy también siento un enorme orgullo de haber nacido en la ciudad que él eligió como su hogar. Todo este reconocimiento es un mérito suyo y espero que, donde esté, pueda saber cuánto cariño sigue despertando", expresó.