Choque entre un auto y una motocicleta en esquina crítica del Juan XXIII

El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes en Roca y La Nueva Provincia.

Un nuevo accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 16:30 en la esquina de la avenida Roca y la calle La Nueva Provincia, en el barrio Juan XXIII. El choque dejó únicamente daños materiales y no hubo personas lesionadas. Esa esquina ya se ha convertido en un sitio frecuente de accidentes de tránsito.

Por causas que se investigan, esta vez colisionaron un Chevrolet Prisma Joy, conducido por un hombre de 55 años, y una motocicleta Zanella 150 al mando de un joven de 21 años.

Tras el impacto, intervino personal de la Comisaría Seccional Quinta y una ambulancia del servicio de emergencias 107. El enfermero a cargo asistió de manera preventiva a ambos conductores y confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Durante las actuaciones, los efectivos policiales constataron que el motociclista no contaba con la licencia de conducir obligatoria para circular. En consecuencia, se labró la correspondiente infracción de tránsito y se realizaron las diligencias de rigor para la confección del acta del siniestro.