Con 2 gramos de alcohol en sangre, chocó contra dos autos estacionados

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la calle 12 de Octubre. El automóvil no fue secuestrado por falta de grúa.

Un conductor de 43 años, que circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado en el barrio La Floresta, donde impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados y provocó importantes daños materiales.

El hecho se registró alrededor de las 6:00 en la calle 12 de Octubre al 3300, donde intervino personal de la Seccional Séptima de Policía.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Fiat Palio había colisionado contra un Ford Fiesta y un Volkswagen Gol que estaban estacionados sobre la vía pública. Como consecuencia del impacto, los tres vehículos sufrieron daños materiales.

Los propietarios de los rodados afectados presentaron la documentación correspondiente, mientras que el conductor responsable del choque carecía de la documentación del vehículo y presentaba evidentes signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado positivo de 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente. Sin embargo, el Fiat Palio no pudo ser secuestrado debido a que no había una grúa disponible para realizar el traslado.