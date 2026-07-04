Provincia confirmó la licitación para concluir el edificio de la Escuela 7717

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, confirmó este viernes que el Gobierno Provincial avanza en el llamado a licitación para finalizar la obra del edificio de la Escuela N° 7717 del barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia, una infraestructura que permanece inconclusa desde hace años y cuya terminación permitirá dar una respuesta definitiva a la comunidad educativa de ese sector de la ciudad.

“Estamos trabajando fuertemente para licitar cuanto antes la finalización de esta obra, que fue postergada durante muchos años por distintos gobiernos y que este Gobierno tomó la decisión de concluir”, sostuvo el funcionario.

Punta explicó que, una vez finalizados los trabajos, la institución podrá contar con su edificio propio, dejando atrás el funcionamiento en la antigua sede de la Asociación Vecinal del barrio.

“Esta obra también nos va a permitir resolver la situación del comodato con la Vecinal y garantizar que estudiantes, docentes y auxiliares cuenten con un edificio acorde a las necesidades de la comunidad educativa. El edificio tiene un importante grado de avance y no vamos a permitir que siga deteriorándose ni que se pierda la posibilidad de ponerlo definitivamente al servicio de los vecinos”, remarcó.

Asimismo, el ministro indicó que “cuando asumimos encontramos demasiadas obras educativas paralizadas o abandonadas. Nuestra responsabilidad es recuperarlas, terminarlas y garantizar que cada comunidad educativa pueda desarrollarse en espacios adecuados para enseñar y aprender”.

La Escuela N° 7717, con orientación en Economía y Administración, cuenta con herramientas tecnológicas, conectividad a internet y servicio de wifi. Además, articula con instituciones de Educación Especial para garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad y desarrolla un trabajo conjunto con el Centro de Promoción Barrial (CPB), el Centro de Salud, la Unión Vecinal y la Policía Comunitaria.

Con esta decisión, el Gobierno del Chubut continúa avanzando en la recuperación y finalización de infraestructura educativa en distintos puntos de la provincia, priorizando obras que permitan mejorar las condiciones de enseñanza y brindar respuestas concretas a comunidades educativas que durante años esperaron la concreción de proyectos esenciales.