El Gobierno provincial distribuye equipamiento en escuelas

Con una inversión superior a los 700 millones de pesos, se inicia la etapa final de la iniciativa destinada a garantizar espacios más cómodos y seguros.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, avanza con la etapa final del Plan de Renovación de Mobiliario Escolar, una iniciativa estratégica impulsada por el Ejecutivo provincial para fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en establecimientos educativos de todo el territorio.

La propuesta contempla una inversión superior a los 700 millones de pesos destinada a la adquisición de pupitres individuales y trapezoidales, sillas para todos los niveles —incluyendo equipamiento específico para Educación Inicial—, armarios metálicos con llave, escritorios docentes, pizarrones fijos y móviles, y mesas de comedor.

A pocos meses del inicio de la distribución, el plan registra avances significativos en las seis regiones educativas. Hasta el momento, ya se concretaron entregas en 176 de las 266 escuelas alcanzadas por el programa, lo que representa un avance del 66,2% sobre el total previsto.

En paralelo, ya fueron distribuidos el 97% de los pupitres adquiridos, el 82,8% de las mesas de comedor, el 80% de los armarios metálicos y el 52% de los escritorios docentes. Asimismo, se entregó el 42% de las sillas previstas y el 40% de los pizarrones contemplados en la inversión provincial.

MAS EQUIPAMIENTO

De acuerdo al Gobierno, “estos avances reflejan el sostenido trabajo logístico y de coordinación que lleva adelante el Ministerio de Educación para garantizar que el nuevo equipamiento llegue a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades en cada punto del territorio chubutense”.

La renovación del mobiliario forma parte de una política integral orientada a mejorar la infraestructura escolar y acompañar las trayectorias educativas con mejores condiciones materiales para el desarrollo de las actividades pedagógicas. El objetivo es garantizar espacios más cómodos, seguros y adecuados para estudiantes, docentes y equipos escolares.

Como parte de las tareas complementarias que acompañan el plan, el Ministerio de Educación también coordina acciones de relevamiento, reacondicionamiento y reasignación del mobiliario retirado de los establecimientos que reciben nuevo equipamiento. Aquellos elementos que conservan condiciones de uso son destinados a otras instituciones que los requieren, mientras que el material fuera de servicio es gestionado conforme a los procedimientos correspondientes, optimizando así los recursos disponibles del sistema educativo provincial.

En este sentido, desde la cartera educativa destacaron que las entregas continuarán durante las próximas semanas para completar la distribución del equipamiento restante y alcanzar a las instituciones educativas que aún aguardan la recepción del mobiliario previsto.

Con el inicio de esta etapa final, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, promoviendo entornos escolares más funcionales, confortables y adecuados para el aprendizaje en toda la provincia.