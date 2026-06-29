Bomberos Voluntarios lograron extinguir las llamas y confirmaron que no hubo personas heridas.

Un automóvil fue consumido por un incendio en avenida Constituyentes

Un automóvil fue consumido por un voraz incendio durante la mañana de este lunes en el acceso sur de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió minutos antes de las 7:00 sobre la calle colectora de la avenida Constituyentes, en la intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Nacional Nº 3).

El siniestro generó alarma entre automovilistas y vecinos que transitaban por el sector, debido a la intensa columna de humo negro y a las llamas que envolvieron por completo al vehículo, que se encontraba estacionado en la zona, frente al predio donde anteriormente funcionaba el bowling "Lechuza".

Tras el llamado al sistema de emergencias, una dotación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia acudió rápidamente al lugar y logró controlar el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia otros vehículos o estructuras cercanas.

Como consecuencia del incendio, el rodado sufrió daños prácticamente totales, ya que el fuego afectó tanto el compartimento del motor como el habitáculo.

Desde los organismos intervinientes informaron que no se registraron personas heridas ni afectados por la inhalación de humo, por lo que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales.

En tanto, personal de seguridad resguardó el sector mientras se desarrollaban las tareas de extinción y prevención, con el objetivo de garantizar la circulación vehicular y preservar el área para las pericias correspondientes.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre el modelo del vehículo ni la identidad de su propietario. Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.