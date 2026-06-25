Un Fiat Siena fue consumido por las llamas y el fuego alcanzó parcialmente a otro vehículo estacionado en el lugar.

Investigan el incendio intencional de un auto en el barrio Stella Maris

Un automóvil fue destruido por un incendio que se registró durante la madrugada de este jueves en el barrio Stella Maris. Las autoridades investigan si el hecho fue provocado de manera intencional.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:15, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta emitida por el Centro de Monitoreo. Al arribar, los efectivos constataron que un Fiat Siena se encontraba envuelto en llamas y sufrió daños totales.

Según informó el propietario del vehículo, el rodado funcionaba con normalidad antes del siniestro. Además, manifestó no tener sospechas sobre posibles responsables del hecho.

Mientras se desarrollaba el incendio, el fuego comenzó a propagarse y afectó parcialmente a un segundo automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones. Ante esta situación, se requirió la intervención de una dotación de Bomberos, que logró controlar y extinguir el foco ígneo.

Posteriormente, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar con el objetivo de establecer el origen del incendio y determinar las circunstancias en que se produjo. La intervención oficial finalizó a las 4:57 horas.