El siniestro se registró durante la madrugada de este jueves. El propietario logró sofocar las llamas por sus propios medios.

Incendio destruyó por completo un auto en la extensión del Abásolo

Un automóvil sufrió daños totales tras incendiarse durante la madrugada de este jueves en el barrio Extensión Máximo Abasolo. La intervención policial se produjo alrededor de las 5:00, luego de que personal de la comisaría fuera alertado sobre un incendio vehicular en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del rodado, quien relató que se encontraba descansando cuando escuchó un fuerte estruendo. Al asomarse por la ventana de su vivienda, observó que su vehículo estaba envuelto en llamas, por lo que comenzó a combatir el fuego por sus propios medios hasta lograr extinguirlo.

El vehículo afectado fue un Chevrolet Corsa de color gris, que resultó completamente destruido a causa del incendio.

Según la información oficial, no se registraron personas heridas. Además, el damnificado manifestó desconocer las causas que originaron el fuego y aseguró que el automóvil no presentaba fallas eléctricas previas ni tenía sospechas sobre la participación de terceros.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer el origen del siniestro, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de las áreas competentes del Ministerio Público Fiscal.