TOSCAZO, una revista para registrar la cultura que nace en los márgenes

Impulsada por Gerardo Escobar y Verónica Turra, la primera edición de la revista cultural alternativa reúne música, artes visuales, teatro, literatura y experiencias de la Patagonia en una publicación concebida como un registro vivo de una escena que construye identidad desde sus propios márgenes.

Antes de convertirse en una revista, TOSCAZO fue un recorrido. Comenzó como la necesidad de registrar una escena que crecía lejos de los grandes centros y que, sin embargo, sostenía una producción constante. Músicos, artistas visuales, espacios culturales, gestores, escritores y proyectos colectivos fueron apareciendo uno tras otro hasta conformar un mapa que pedía una forma propia para ser descripto.

Ese camino es el que hoy toma cuerpo en la primera edición de la revista, dirigida, editada y redactada por Gerardo Escobar, junto a Verónica Turra, responsable de la maquetación, el diseño, la fotografía y la edición. La publicación es el resultado de un trabajo compartido que transforma años de relevamiento en un espacio donde las distintas expresiones culturales pueden dialogar sin perder su identidad.

Embed - TOSCAZO on Instagram: " Hoy queremos presentarles el primer número de TOSCAZO. Esta revista nació de la necesidad de registrar, reunir y difundir a quienes hacen cultura en Comodoro Rivadavia y distintos puntos de la Patagonia. Artistas, espacios y proyectos que construyen una identidad desde el sur, con una mirada y un lenguaje que nacen de este territorio. En estas páginas conviven la música, las artes visuales, el teatro, la literatura y distintas expresiones que reflejan todo lo que implica crear desde la Patagonia: sus desafíos, sus paisajes, sus historias y su forma de habitar el mundo. Esta primera edición es el resultado de un trabajo completamente artesanal, realizado con dedicación y mucho compromiso por un equipo de dos personas que apostó a crear un espacio para visibilizar y poner en diálogo la producción cultural de la región. La invitación es a leerla, descargarla, compartirla y hacerla circular. TOSCAZO es una revista libre y gratuita, pensada para viajar de mano en mano, de pantalla en pantalla y seguir sumando miradas. También serán bienvenidas las devoluciones, sugerencias y colaboraciones que permitan seguir construyendo este proyecto. Esta es la primera piedra. La primera tosca. Y el comienzo de un recorrido que busca seguir creciendo junto a la cultura patagónica. Bienvenidos a TOSCAZO. Logo por @eli_dg777 (Link en bio) En este número: • Enzo Antoniazzi - @enzo.anzzi • Casandra Molinari - @casandramolinari • Bogdy - @bogdy.jpg • El Brujo y Los Entes - @elbrujjo • Antonella Peralta - @anto___peralta • Franca Echeverría - @frankapinta • Ma' Que Teatro - @maqueteatro • Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica - @feriapunk @tosc.azo es una creación de @amvero88 y @cnfltr" View this post on Instagram

La idea nació a partir de una playlist colaborativa dedicada a la música de Comodoro Rivadavia. El proyecto fue ampliándose con entrevistas, publicaciones periodísticas y un relevamiento escrito que reúne cientos de propuestas artísticas de la región. Esa acumulación dejó de ser un archivo para convertirse en una mirada sobre el territorio y las personas que lo construyen todos los días.

En ese espíritu también aparece el nombre de la revista. La tosca es una piedra áspera, irregular, marcada por el tiempo. La publicación adopta esa imagen como una declaración de principios: abrazar las huellas del recorrido, las diferencias, las mezclas y las formas de creación que nacen sin moldes. Allí donde otros buscan uniformidad, TOSCAZO encuentra una riqueza hecha de contrastes, superposiciones y encuentros.

La identidad visual acompaña esa búsqueda. El logotipo, creado por la ilustradora y diseñadora comodorense Eliana Mamaní, convierte el nombre de la revista en una pieza que transmite fuerza, materia y movimiento, reforzando el carácter de una publicación que entiende a la cultura como algo vivo y en permanente transformación.

El contenido del primer número reúne perfiles de los artistas Enzo Antoniazzi, Casandra Molinari, Bogdy, Antonella Peralta, Franca Echeverría y El Brujo y Los Entes; además de una ficción escrita por Verónica Turra, un recorrido por Ma' Que Teatro y una mirada sobre la Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica. Cada historia funciona como una pieza de un mismo paisaje, donde disciplinas y generaciones distintas encuentran puntos de contacto a través del territorio que habitan.

Más que reunir contenidos, TOSCAZO propone detenerse sobre aquello que muchas veces permanece fuera del foco. Ensayos, habitaciones convertidas en estudios, viajes, escenarios, talleres, barrios y calles aparecen como parte del proceso creativo, recordando que las obras también están hechas de los lugares donde nacen y de las personas que las sostienen.

La edición se completa con la corrección final de Beatriz Escudero, en un proceso de trabajo colectivo que acompaña cada etapa de la publicación.

Con esta primera entrega, TOSCAZO inaugura un proyecto editorial dedicado a documentar, visibilizar y poner en diálogo la producción cultural de Comodoro Rivadavia y la Patagonia desde una perspectiva propia.