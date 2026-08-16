Seis menores dentro de un boliche: clausuraron el local

La Policía y personal municipal detectaron a adolescentes de entre 15 y 17 años durante un operativo realizado en la madrugada de este domingo sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Un control realizado alrededor de la 1:30 de este domingo terminó con la clausura de un local nocturno ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2600, en Comodoro Rivadavia, luego de que fueran encontrados seis adolescentes en el interior.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Seccional Tercera, los jóvenes tenían entre 15 y 17 años. Durante la inspección, además, las autoridades constataron que era el segundo día consecutivo en que se detectaba la presencia de menores de edad dentro del establecimiento.

A partir de la situación intervino la Asesoría de Familia, que dispuso que los adolescentes fueran entregados a adultos responsables.

En paralelo, los efectivos solicitaron la intervención de inspectores de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad, quienes realizaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Finalmente, se confeccionó un acta y se dispuso la clausura del local por infracción a la normativa municipal vigente. El operativo finalizó cerca de las 3:32.