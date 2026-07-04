Instructor de buceo será investigado por homicidio culposo

El lunes, a las 10:30 horas, será la audiencia de apertura de la investigación contra el instructor de buceo Thiago Nahuel Pocovi (26), a quien se le atribuye el delito de homicidio culposo por la muerte de la buzo Sofía Devries. La audiencia será presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado y el imputado estará presente vía online, ya que está radicado en Buenos Aires.

El fallecimiento de la joven de 23 años ocurrió el 16 de febrero pasado, durante una salida de buceo de aguas profundas. El imputado, en su carácter de instructor certificado por PADI, conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu. Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó.

En ese contexto, Sofía Devries y su pareja quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo, donde Devries comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire, falleciendo por ahogamiento.

La imputación presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que esa actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. La conducta fue calificada provisoriamente como homicidio culposo, delito previsto en el artículo 84 del Código Penal para quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía comunicará formalmente al imputado los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria. Asimismo, solicitará la apertura formal de la investigación, dando inicio a la etapa prevista por el Código Procesal Penal para profundizar la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral.