Firman el contrato para el nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar

En el marco del Plan Galina, el Gobierno del Chubut rubricó el contrato para la construcción del nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar, una obra estratégica que demandará una inversión superior a los $16.700 millones y permitirá mejorar de manera sustancial el sistema de drenaje urbano, reducir el riesgo de anegamientos y brindar una solución estructural a una problemática histórica de Comodoro Rivadavia.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, firmó este jueves el contrato de obra para la ejecución del nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar en Comodoro Rivadavia, una intervención estratégica que permitirá mejorar de manera sustancial el sistema de drenaje urbano y reducir el riesgo de anegamientos en uno de los sectores más importantes de la ciudad.

La obra demandará una inversión de $16.761.611.215,54, bajo la modalidad de ajuste alzado, tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos y fue adjudicada a la empresa C.P.C. S.A.

El proyecto fue diseñado con un horizonte de servicio de 50 años y permitirá dar una respuesta estructural a una problemática histórica de Comodoro Rivadavia. Actualmente, las obras de descarga existentes resultan insuficientes para absorber los caudales pluviales de ese sector de la ciudad, por lo que el nuevo conducto complementará la infraestructura actual, incrementando de manera significativa la capacidad de evacuación de las aguas de lluvia y mejorando el funcionamiento integral del sistema de drenaje urbano.

La intervención contempla la construcción de un nuevo conducto pluvial de gran capacidad, cámaras de empalme, una nueva desembocadura al mar, sumideros, cámaras de inspección y la readecuación de las redes de servicios afectadas por la traza, consolidando una infraestructura preparada para responder de manera más eficiente ante eventos de lluvias intensas.

COMIENZO DE OBRA

De acuerdo con el cronograma previsto, los trabajos comenzarán durante la semana del 13 de julio, con la instalación del obrador y el inicio de las primeras tareas sobre el terreno.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó que “la firma de este contrato marca el inicio de una obra muy esperada por los comodorenses y representa una respuesta concreta a un problema estructural que durante años nadie resolvió”.

“Las grandes ciudades necesitan obras que resuelvan problemas estructurales y no soluciones de corto plazo. Este conducto pluvial es una inversión estratégica que Comodoro esperaba desde hace muchos años y que va a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos cada vez que haya lluvias intensas”, sostuvo el mandatario provincial.

Asimismo, Torres agregó que “cada obra que iniciamos responde a una planificación seria y a una decisión política muy clara: invertir donde más hace falta. La semana del 13 de julio comenzarán los trabajos y vamos a acompañar cada etapa de la obra para garantizar que avance en tiempo y forma. Los compromisos se cumplen y eso es lo que estamos demostrando en cada rincón de la provincia”.

Con la firma del contrato y el inminente inicio de los trabajos, el Gobierno del Chubut continúa ejecutando obras de infraestructura estratégica en el marco del Plan Galina, impulsando inversiones que fortalecen el desarrollo urbano, mejoran la calidad de vida de los vecinos y brindan respuestas concretas a demandas históricas.