Hospital Regional: suman moderno equipo de esterilización

El dispositivo de última tecnología demandó una inversión de más de 140 millones de pesos y representa un avance estratégico para el fortalecimiento de la capacidad instalada del establecimiento asistencial

Como parte de la política de fortalecimiento del sistema sanitario público que lleva adelante el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destinó más de 140 millones de pesos para la adquisición de un nuevo equipo de esterilización para el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia.

La inversión que llevó adelante el Ejecutivo Provincial también incluyó la adecuación del área donde funciona el servicio de Esterilización del establecimiento asistencial de la zona sur de Chubut.

En ese marco, días pasados el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, junto a la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, estuvo presente en el Hospital Regional concretando la entrega del moderno equipo al director del centro asistencial, Iván Martínez, y al personal sanitario.

El equipamiento de Esterilización STERRAD 100NX que se incorporó mediante una inversión total de 141.638.900 pesos representa un avance tecnológico estratégico para el fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital, permitiendo ampliar las prestaciones de esterilización mediante tecnología de baja temperatura para dispositivos médicos de alta complejidad.

En ese sentido, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema permite responder a las exigencias actuales del procesamiento de productos médicos reutilizables, garantizando procedimientos de esterilización seguros para instrumental metálico y no metálico, de cirugía mínimamente invasiva, ópticas, cámaras, cables de fibra óptica, endoscopios compatibles, y otros dispositivos termosensibles.

De este modo, el equipamiento incrementará significativamente la capacidad resolutiva de la Central de Esterilización, evitando limitaciones operativas y acompañando el crecimiento de la complejidad asistencial del Hospital Regional.

Asimismo, permitirá aumentar la disponibilidad de instrumental crítico para los distintos servicios asistenciales del nosocomio, fortalecer la seguridad del paciente mediante procesos validados internacionalmente, y mejorar la continuidad operativa de los servicios quirúrgicos y áreas críticas.

EQUIPAMIENTO Y OBRAS

Se trata del STERRAD 100NX, un sistema de esterilización de baja temperatura que utiliza vapor de peróxido de hidrógeno y plasma como agente esterilizante.

Su funcionamiento se basa en la difusión de vapor de peróxido de hidrógeno dentro de la cámara de esterilización, seguido de la generación de plasma mediante energía electromagnética, logrando la destrucción de microorganismos sin producir residuos tóxicos y sin afectar los materiales sensibles al calor. Todo el proceso se desarrolla en un ambiente seco y a baja temperatura.

Cabe destacar, además, que la ampliación del sector de Esterilización, aledaño a los Quirófanos, es una de las obras que el Gobierno Provincial tiene previsto realizar en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia como parte de su ambicioso plan de infraestructura sanitaria.