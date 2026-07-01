Se intensifican los trabajos de movimiento de suelo en el cerro Hermitte

El Municipio sumó maquinaria pesada y personal especializado con el fin de movilizar miles de metros cúbicos de tierra para estabilizar la ladera.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaria de Vialidad Urbana, sumó este miércoles más maquinaria vial para acoplarse a las tareas de aterrazamiento del cerro Hermitte. Estas tareas cuentan con la colaboración de operadoras privadas y el asesoramiento de consultoras profesionales con el objetivo de brindar una solución definitiva a la zona afectada por el deslizamiento del cerro Hermitte.

En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, junto con el titular de la Secretaría General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco, y el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, supervisaron los trabajos que llevan adelante las maquinarias pertenecientes a la empresa Indus y que aportó la operadora CAPSA.

Al respecto, Ostoich explicó que “hoy es el primer día operativo del topador, que aceleró muchísimo lo que es el trabajo de movimiento de suelo y de estabilidad”, al tiempo que afirmó que “estamos satisfechos por avanzar con las tareas que darán estabilidad a una ladera que provoca que los vecinos vivan en vigilia constante”.

En cuanto al movimiento de suelo que conlleva esta importante obra, especificó que “son aproximadamente 110.000 metros cúbicos de material que se debe movilizar. Ya llevamos desplazados cerca de 18.000 metros cúbicos, por lo que el avance es muy bueno”.

Asimismo, el secretario agregó que se espera la presencia de más maquinarias de las restantes operadoras que se comprometieron a colaborar en la obra del cerro Hermitte. “PECOM está muy cerca de acoplarse al trabajo, lo que acelerará el proceso y nos permitirá concluir las tareas con mayor celeridad”, puntualizó.

Finalmente, Ostoich subrayó que, bajo las instrucciones del intendente Othar Macharashvili, “avanzamos con los relevamientos que teníamos que hacer, con la seriedad y con la profesionalidad que lo ameritaba. Vamos a arribar a soluciones concretas para llevar tranquilidad a los vecinos”.